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ВСМПО-Ависма привезла на ИННОПРОМ высокотехнологичную продукциюСегодня в 17:08

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Для проектов Bombardier и Boeing.

ВСМПО-Ависма представила на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017 высокотехнологичную продукцию. Стенд титановой корпорации развернулся в рамках экспозиции Госкорпорации "Ростех", которую посетил президент РФ Владимир Путин.

ВСМПО-Ависма представила традиционную линейку продукции из высокопрочных титановых сплавов - образцы прутков, листов, плит и цельнотянутых титановых труб, а также более сложные мехобработанные изделия. На стенде можно увидеть балку шасси для проекта Bombardier, штамповку верхнего поворотного шарнира главного шасси для Boeing-737, а также мини-макет теплообменного аппарата, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Менеджеры Корпорации планируют провести десятки встреч и переговоров, а также принять участие в бизнес-форумах. Стенд ВСМПО-Ависма уже заинтересовал многих зарубежных партнеров.

В этом году страной-партнером ИННОПРОМа стала Япония. В Екатеринбург съехались представители более 100 компаний Страны восходящего солнца.

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