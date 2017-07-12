Тюменцы готовы выпускать безвредный подсластительСегодня в 11:55
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Первыми в России.
Предприниматели из Тюменской области ищут инвестора для выпуска безвредного и низкокалорийного заменителя сахара – сукралозы. Это единственный подсластитель, разрешенный Всемирной организацией здравоохранения и Роспотребнадзором.
Создать первую в России технологическую линию по производству сукралозы из чистого сахара смогла компания "Сахар плюс". Получать сахарозаменитель, максимально приближенный к потребностям человека в сладости без калорий, тюменцы научились с помощью процессов синтеза, экстракции и рафинирования. Такая модель считается безотходной и экологически чистой.
В 2015 году на создание и проведение испытаний опытного образца технологической инновации правительство Тюменской области выделило предпринимателям грант, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства региона. Сумма превысила 7 миллионов рублей.
"Они изготовили опытную установку для переработки сахара в подсластитель сукралозу, и планируют сами производить этот продукт. Для выхода на промышленное производство им нужно сейчас подыскать инвестора. Мы сейчас тоже этим занимаемся", - пояснила главный специалист отдела господдержки инновационной деятельности департамента Елена Изосимова.
Как рассказали "Уралинформбюро" в Западно-Сибирском инновационном центре Тюменской области, резидентами которого является ООО "Сахар плюс", в данный момент предприниматели подсчитывают сумму необходимых финансовых вливаний для старта производства. Параллельно они дорабатывают технологический процесс: модернизируют установку для работы в различных температурных режимах.
Стоит отметить, что программа господдержки инноваций в Тюменской области действует с 2010 года и является одной из самых востребованных. За семь лет было профинансировано создание опытных образцов на сумму свыше 119 миллионов рублей. Многие из разработок уже вышли в серийное производство и стали известны как в Тюменской области, так и за ее пределами.
В 2015 году, кроме ООО "Сахар плюс", поддержку на сумму около 18 миллионов рублей получили 7 компаний, в 2016 году - 5 предприятий, которые пока работают над реализацией проектов.
Областная субсидия позволяет бизнесменам возместить до 90% расходов. При этом произведенные затраты могут компенсироваться, а планируемые расходы - финансироваться на условиях договора оферты.
С 1 июля объявлен новый прием заявок на получение грантов для создания и проведения испытаний опытного образца технологической инновации. Участвовать в конкурсе могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Тюменской области. Прием заявок продлится до 15 июля 2017 года.
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