Антипинский НПЗ увеличил выпуск светлых нефтепродуктовСегодня в 13:34
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До 371 тысячи тонн.
В июне 2017 года основное производственное предприятие Группы компаний "Новый Поток" - Антипинский НПЗ - произвело 371 тысячу тонн светлых нефтепродуктов. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, выпуск прямогонного бензина вырос почти на треть - с 88 тысяч тонн до 124 тысяч тонн. Также было произведено 40 тысяч тонн кокса (установка замедленного коксования запущена в эксплуатацию осенью 2016 года) и 2,9 тысяч тонн сжиженных углеводородных газов.
Положительная динамика сохраняется в производстве дизельного топлива (ДТ) стандарта Евро-5: в июне на предприятии выпущена 201 тысяча тонн ДТ. С 745 тонн до 2,3 тысяч тонн увеличился выпуск газовой гранулированной технической серы (+68%).
В 2017 году Антипинский НПЗ сохранил тренд на увеличение объема выпуска нефтепродуктов при снижении издержек и оптимизации производства - общий объем переработки сырой нефти составил 642 тысячи тонн.
Запуск установки глубокой переработки мазута позволил предприятию отказаться от затратного варианта поставки сырой нефти железнодорожным транспортом и начать использовать в качестве сырья мазут, поставленный сторонними предприятиями.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В нее в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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