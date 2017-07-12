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Тюменская область избавится от второсортного молокаСегодня в 15:02

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Негодного к переработке.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поручил усилить контроль за качеством молока от личных подсобных хозяйств.

Как сообщили "Уралинформбюро" пресс-службе главы региона, сегодня примерно половина получаемого сырья оказывается второго сорта, такая продукция не востребована на рынке. "Перерабатывающие предприятия нуждаются в качественном сыром молоке, поэтому необходимо ориентировать ЛПХ на высокие стандарты, помогать им в работе, создавать условия и разъяснять экономическую выгоду", - подчеркнул Владимир Якушев.

"Молочные" меры обсуждались 11 июля в рамках видеоконференции со всеми муниципальными районами в правительстве Тюменской области.

Сейчас в регионе работает более 800 приемных пункта и 34 заготовительных кооператива, принимающих молоко от примерно 30 тысяч сдатчиков молока. За килограмм качественного сырья дают не менее 20 рублей.

По мнению участников совещания, для повышения качества необходимо ужесточить контроль на каждом этапе доставки молока. По словам представителей кооперативов, в этом помогает постоянный лабораторный контроль. Кроме того, особое внимание уделяется обновлению оборудования кооперативов, приобретению охлаждающих танков и молоковозов. Также, по мнению специалистов, стоит работать над улучшением поголовья стада: отказываться от больных и низкопродуктивных животных, помогать при покупке новых коров.

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