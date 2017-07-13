Тюменцы хранят средства на капремонт в 7 банкахСегодня в 11:23
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Туда стекаются деньги с 379 домов.
Фонд капремонта Тюменской области доказал свою эффективность. Средний уровень собираемости взносов в регионе составляет 93,9%. За июнь 2017 года эта цифра увеличилась до 125%, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
Уровень неплатежей жителей многоквартирных домов в Фонд едва превышает 6%.
"Преимущественно должники - это собственники жилья в бывших общежитиях, собственники с низким уровнем доходов, пенсионеры, жители иных территорий, которые, имея квартиры в Тюмени, не живут в городе постоянно. Свыше 20 миллионов рублей - долг владельцев нежилых помещений. В порядке досудебного урегулирования они уже добровольно оплатили почти 7 миллионов рулей. В отношении остальных иски направлены в суд", - рассказала директор Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта Тюменской области" Светлана Цынская.
Она уточнила, что через суд уже взыскано более 100 миллионов рублей долгов по взносам. В том числе, почти 5 миллионов рублей - пени за просрочку платежа.
Тем временем в регионе возникла проблема с 25 многоквартирными домами, жильцы которых копят средства на спецсчетах. От них за весь период реализации программы поступила лишь половина от планируемого объема взносов.
ТСЖ и УК, которые нерегулярно перечисляют деньги за капремонт на счета в банках, могут обязать в принудительном порядке передавать их в ведение Фонда.
Стоит отметить, что в Тюменской области правом копить средства за капремонт на счетах в банках воспользовались жители 379 многоквартирников. В 36 из них деньгами управляет региональный оператор, в 193 – ТСЖ, в 13 – жилищный кооператив. Собственники ещё 137 домов доверили распоряжение взносами управляющим компаниям. Специальные счета открыты в 7 банках.
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