Туда стекаются деньги с 379 домов.

Фонд капремонта Тюменской области доказал свою эффективность. Средний уровень собираемости взносов в регионе составляет 93,9%. За июнь 2017 года эта цифра увеличилась до 125%, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Уровень неплатежей жителей многоквартирных домов в Фонд едва превышает 6%.

"Преимущественно должники - это собственники жилья в бывших общежитиях, собственники с низким уровнем доходов, пенсионеры, жители иных территорий, которые, имея квартиры в Тюмени, не живут в городе постоянно. Свыше 20 миллионов рублей - долг владельцев нежилых помещений. В порядке досудебного урегулирования они уже добровольно оплатили почти 7 миллионов рулей. В отношении остальных иски направлены в суд", - рассказала директор Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта Тюменской области" Светлана Цынская.

Она уточнила, что через суд уже взыскано более 100 миллионов рублей долгов по взносам. В том числе, почти 5 миллионов рублей - пени за просрочку платежа.

Тем временем в регионе возникла проблема с 25 многоквартирными домами, жильцы которых копят средства на спецсчетах. От них за весь период реализации программы поступила лишь половина от планируемого объема взносов.

ТСЖ и УК, которые нерегулярно перечисляют деньги за капремонт на счета в банках, могут обязать в принудительном порядке передавать их в ведение Фонда.

Стоит отметить, что в Тюменской области правом копить средства за капремонт на счетах в банках воспользовались жители 379 многоквартирников. В 36 из них деньгами управляет региональный оператор, в 193 – ТСЖ, в 13 – жилищный кооператив. Собственники ещё 137 домов доверили распоряжение взносами управляющим компаниям. Специальные счета открыты в 7 банках.