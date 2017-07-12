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"Уральские авиалинии" перевезли более 3 миллионов пассажировСегодня в 16:10

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С начала 2017 года.

За январь-июнь 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" перевезла 3 319 504 человека. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, количество перелетов выросло на 15%. Самолеты "Уральских авиалиний" выполнили 24 178 рейсов: 14 550 – по России, 4 857 – в страны СНГ, 4 771 – за рубеж.

Пассажирооборот за 6 месяцев составил 7 824,69 миллиона пассажирокилометров (+26%).

Только в июне было выполнено 5 218 рейсов, 3 162 из которых - по России. Услугами перевозчика воспользовались 776 966 пассажиров.

"Уральские авиалинии" входят в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus.

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