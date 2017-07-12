Работающие без "шума и пыли".

Электробусы минского производства пополнят автопарк Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Вопрос о покупке пробной партии рассмотрит правительство Свердловской области. Такое поручение 12 июля 2017 года дал врио губернатора Евгений Куйвашев после встречи с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Владимиром Семашко. Она прошла в рамках третьего заседания Совета делового сотрудничества.

"Мы освоили новый вид транспорта – электробусы. Это полностью наша разработка, наше ноу-хау, и на городских маршрутах Минска эта техника уже работает. С одной конечной остановки до другой на расстояние до 15 километров такая техника может добраться без подзарядки. Этот электробус движется "без шума и пыли", – подчеркнул Владимир Семашко.

Республика Беларусь на конкурсной основе готова не только поставлять электробусы на Средний Урал, но и обеспечивать их гарантийное и постгарантийное обслуживание.

"Это очень интересная и перспективная разработка, наши коллеги изучат этот вопрос и возможность использования такого вида транспорта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле", – отметил Евгений Куйвашев.

Стоит отметить, что продукция минских компаний уже есть в автопарке Свердловской области. По словам главы региона, приобретенные к Чемпионату мира по футболу в 2018 году автобусы успешно зарекомендовали себя на улицах Екатеринбурга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики, общественный транспорт – не единственная тема, которую обсудили Евгений Куйвашев и Владимиром Семашко.

Белорусы заявили о готовности развития промышленной кооперации и создания новых совместных производств по различным направлениям: от поставок в Свердловскую область сельхозтехники до создания совместных предприятий по выпуску ветеринарных препаратов.

По просьбе гостей глава региона поручил правительству проработать вопрос прямых поставок продовольственных товаров из Беларуси в местные торговые сети.