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На Южном Урале готовят распродажу "областных" свинарниковСегодня в 17:19

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И иной недвижимости.

Правительство Челябинской области готовится продать 120 объектов недвижимости, которые не используются бюджетными учреждениями. Среди балансодержателей - лесничества, больницы и учебные заведения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального министерства имущества и природных ресурсов.

В список зданий, предлагаемых к аренде или покупке, вошли котельные, свинарники, бывшие лечебные и учебные корпуса и прочее. Взятую в аренду недвижимость в дальнейшем можно оформить в собственность на льготных условиях в рамках ФЗ №159.

Более подробную информацию об объектах и условиях передачи прав готовы предоставить в управлении имущественных отношений министерства и природных ресурсов Челябинской области.

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