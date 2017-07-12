Японцы пообещали вернуться на Средний УралСегодня в 18:07
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После теплого приема на ИННОПРОМе.
Япония, ставшая страной-партнером ИННОПРОМ-2017, завила о желании вновь вернуться в Екатеринбург, чтобы провести очередной Российско-Японский инвестфорум.
С просьбой рассмотреть столицу Свердловской области в качестве площадки для этого мероприятия руководители деловых ассоциаций обратятся к правительству своей страны. Об этом сообщил гендиректор Японской ассоциации по развитию торговли с РФ и странами СНГ Окада Кунио на встрече первого вице-губернатора региона Алексея Орлова с руководителями деловых ассоциаций Японии РОТОБО и ДЖЕТРО.
"Всего в мероприятии в Екатеринбурге приняли участие порядка 700 представителей бизнеса, промышленных предприятий, органов власти и СМИ. Все было очень хорошо организовано в рамках ИННОПРОМа и теперь, когда мы стали лучше понимать друг друга, можем начинать здесь свой бизнес", – отметил господин Окада.
Как рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, гости из Страны восходящего солнца поблагодарили руководство Среднего Урала за теплый прием. И уточнили, что им было очень комфортно и удобно работать на ИННОПРОМе.
"Мы надеемся, что ИННОПРОМ раскроет для предприятий Японии и Свердловской области весь потенциал двустороннего сотрудничества, активизирует его, а также укрепит уже имеющиеся дружественные связи. Считаю, что необходимо сохранить постоянное участие представителей Японии на ИННОПРОМе в формате специализированной форумной секции. Кроме того, мы также готовы принять на своей площадке Российско-Японский инвестиционный форум, и будем признательны за поддержку со стороны ведущих промышленных объединений Японии – РОТОБО и ДЖЕТРО этой инициативы", – подчеркнул Алексей Орлов.
Стоит отметить, что в рамках подготовки к ИННОПРОМ-2017 Свердловская область сформировала пакет предложений в направлениях, которые обозначены в "Плане сотрудничества" между Россией и Японией.
Так, предприятия химической промышленности региона заинтересованы в организации совместных производств. На территории области есть возможность реализовать проекты в сфере аддитивных технологий, машино- и приборостроения, цифровых технологий, а также производства фармпрепаратов.
Важны для Среднего Урала опыт и участие японских коллег в развитии городских территорий, в повышении уровня экологичности индустриальных зон, гармоничной интеграции предприятий в городскую среду.
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