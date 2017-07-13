Рост составит всего 3,9%.

На сдерживание роста тарифов ЖКХ для населения Южного Урала из регионального бюджета будет выделено 1,2 миллиарда рублей. Такое распоряжение 12 июля 2017 года дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

Квитанции с новыми расценками южноуральцы получат уже в августе. В среднем по области электроэнергия подорожает на 3,9%, тепловая энергия – на 2,7%, водоснабжение – на 9%, водоотведение – на 8,8%. Совокупное увеличение платежей составит 3,9%.

Чтобы сохранить рост на уровне "ниже инфляции", был введен льготный тариф на тепловую энергию, а из предложений ресурсоснабжающих организаций исключено более 13 миллиардов рублей необоснованных расходов. Например, в Челябинске, где стоимость водоснабжения вырастет на 15%, стоимость тепловой энергии снижена до 1,2%, пояснила министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц.

Кроме того, для населения предусмотрены субсидии, на которые может претендовать любой, если совокупный платеж с 1 июля 2017 года вырастет более чем на 3,9%. Для ее начисления необходимо обращаться в органы социальной защиты. Проверить правильности начислений можно в управляющих и ресурсоснабжающих организациях.