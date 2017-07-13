Отгрузка товара уже началась.

В Тюмени заработал новый автоматизированный логистический комплекс площадью 6,3 тысячи квадратных метров. Он будет обслуживать заявки аптечных учреждений, а также заказы, сделанные пользователями сервиса Apteka.ru в двух регионах: Тюменской и Омской областях. Первые отгрузки товара начались 12 июля. Проект стоимостью 500 миллионов рублей реализовал один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в России - компания "Катрен".

"Логистика - одна из серьезных точек роста региональной экономики. Так как Тюменская область занимает выгодное географическое и транспортное расположение. От нас можно двигаться на север, запад и восток. Кроме того, рядом находится Казахстан. В регионе уже реализовано несколько крупных инвестпроектов в этой отрасли", - подчеркнул глава региона Владимир Якушев.

Как сообщили "Уралинформбюро" пресс-службе главы Тюменской области, комплекс включает склад, зоны приемки товара и его хранения с особым температурным режимом, офисные помещения. Он оснащен современной системой радиотерминалов и конвейерами, которые в 2–2,5 раза увеличивают скорость формирования и отгрузки заказов. Создано 120 рабочих мест.

Стоит отметить, что правительство Тюменской области ведет системную работу по созданию в регионе сети логистических центров. В 2015 заработал складской комплекс торговой сети "Магнит" площадью 50 000 квадратных метров. На площадке ДСК-500 к открытию готовится объект торговой сети X5 Retail Group в 30 000 "квадратов".

"Общий потенциал региона порядка 250–300 тысяч квадратных метров общей площади таких проектов. Пока приоритетная территория для их реализации – площадка ДСК-500. Она уникальна с точки зрения расположения, инфраструктуры, готовности. Там мы планируем получить в совокупности до 2000 дополнительных рабочих мест, а также, кроме крупных новых логистических центров, запустить связанные с этим сервисные проекты – хостелы, общепит и небольшие производства в привязке к логистике", - рассказал замгубернатора Тюменской области Вадим Шумков.