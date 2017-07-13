Его арендовала челябинская турфирма.

Самый известный памятник конструктивизма Екатеринбурга - гостиница "Мадрид" - наконец-то обрела своего арендатора. Им стал челябинский туроператор "Великий шелковый путь". Соглашение о сдаче "Мадрида" в "рублевую аренду" было подписано 12 июля в рамках международной выставки ИННОПРОМ.

Как сообщил "Уралинформбюро" директор компании Александр Друченко, на площадках "Мадрида" разместятся гостиница и офисный центр. Несмотря на то, что ООО "Великий шелковый путь" специализируется на работе с туристами из Китая, селить в обновленную гостиницу будут не только гостей из Поднебесной. "Мы - коммерческое предприятие, вложили деньги в этот объект и планируем получать прибыль. Поэтому кто будет платить, того и поселим", — пояснил собеседник агентства.

По словам Друченко, в данный момент компания ведет разработку проекта реконструкции здания. Восстанавливать "Мадрид" новые владельцы будут поэтапно: первые 2 года уйдут на проектирование, еще 5 лет займет реконструкция. Параллельно ведется поиск потенциальных субарендаторов.

При этом "Мадрид" остается в статусе памятника федерального значения, находящегося в государственной собственности, подчеркнули в беседе с "Уралинформбюро" представители Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Свердловской области.

Сдача памятников истории в "рублевую" аренду стартовала в России этой весной. Согласно федеральному законодательству, объекты культурного наследия сдаются в аренду на 7 лет за символическую цену в 1 рубль в год за квадратный метр. При этом арендатор обязуется восстановить памятник за свой счет. Если работы проведены, а срок аренды истек, памятник переходит в собственность реставратора.

О торгах по "Мадриду" было заявлено еще в апреле, но организовать их удалось лишь в начале июня 2017 года. Стоимость всего объема работ составляет 800 миллионов рублей. В качестве банковской гарантии арендатор в течение 30 дней должен внести 3,5 миллиона рублей, пояснили в Агентстве по управлению памятниками истории и культуры.

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