Но не для екатеринбуржцев.

С подачи федеральной антимонопольной службы (ФАС) государственные и муниципальные водоканалы могут лишиться доходов от своей деятельности. ФАС предлагает запретить закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль размером в 5%.

Проект соответствующего приказа уже разработан. Антимонопольщики рассчитывают, что документ уже в следующем году снизит тарифы ГУПов и МУПов на горячую и холодную воду, пишут "Известия".

В екатеринбургском "Водоканале" "Уралинформбюро" сообщили, что жителям уральской столицы понижения стоимости горячей и холодной воды ждать не стоит. "При подготовке сметы для утверждения РЭКом уже действующих тарифов предпринимательская прибыль была заложена в размере 2,5%. При подготовке сметы для утверждения следующего тарифа с учетом планируемых изменений законодательства предпринимательская прибыль не была заложена вообще. Снижения тарифов при этом не происходит, так как фактические расходы растут", - объяснили в пресс-службе предприятия.