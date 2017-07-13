Сувенирами.

Розничные магазины и фирменный сайт проекта UVZSHOP.ru , торгующие сувенирами и одеждой с символикой "Уралвагонзавода", прекратили свое существование.

Начальник отдела по связям с общественностью УВЗ Юлия Колмакова сообщила "Уралинформбюро", что деятельность проекта приостановлена в связи с пересмотром стратегии продаж. Однако не ответила, будет ли он возобновлен.

Не исключено, что проект законсервировали навсегда в рамках финансовой оптимизации, которую сейчас проводит новый генеральный директор корпорации Александр Потапов и ГК "Ростех", под контроль которой УВЗ был передан в конце 2016 года.



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