О создании неотложки и детской больницы.

Президент РФ Владимир Путин одобрил появление на Среднем Урале регионального центра неотложной помощи и детской многопрофильной больницы. Обращения о реализации проектов в сфере здравоохранения и дорожного строительства главе государства в ходе его рабочего визита в Екатеринбург передал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как уточнили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала, Куйвашев проинформировал президента, что региональный центр неотложной помощи должен появиться на базе ГКБ №40. Для реализации задумки нужно достроить оперблок площадью 5,3 тысячи квадратных метров.

Над вариантами поддержки этого проекта будет работать вице-премьер РФ Ольга Голодец. Она же доложит главе государства предложения по строительству в Нижнем Тагил детской многопрофильной больницы.

Кроме того, свердловские власти рассчитывают на поддержку в окончании строительства ЕКАДа. На участок между федеральными трассами Пермь–Екатеринбург и Екатеринбург-Челябинск требуется свыше 6,7 миллиарда рублей.