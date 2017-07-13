"АльфаСтрахование" примет участие в авиакосмическом салоне МАКС-2017Сегодня в 13:50
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Как лидер рынка авиационного страхования.
Компания "АльфаСтрахование" примет участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС. Он пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.
Лидер рынка авиационного страхования – постоянный участник этого важного отраслевого события, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".
"МАКС - традиционная площадка для встреч и переговоров, участие в которой принимают практически все участники авиапромышленного комплекса и рынка авиаперевозок. Мы всегда, начиная с первого "Мосаэрошоу-92", присутствуем на МАКСе и в качестве страховщика, и в качестве участника салона и не планируем нарушать эту традицию и в будущем", - отметил замгендиректора по авиационному страхованию "АльфаСтрахование" Илья Кабачник.
На площадке авиакосмического салона "АльфаСтрахование" расположится в шале вместе с Альфа-Банком, где проведет переговоры, обменяется опытом и обсудит будущие совместные проекты с нынешними и будущими клиентами и партнерами. Среди них - представители авиакомпаний, аэропортов, космических предприятий, онлайн-бизнеса.
"В кооперации с другими ведущими страховщиками наша компания обеспечивает страхование многих образцов авиатехники, принимающих участие в летной программе авиасалона. Так, например, всемирно известные бренды в области российской военной авиатехники, созданные предприятиями ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" и АО "РСК "МиГ", находятся под страховой защитой на период участия в авиасалоне. В том числе при выполнении летной программы", - подчеркнул исполнительный директор департамента по работе с предприятиями гражданской авиации и авиационно-космической промышленности ОАО "АльфаСтрахование" Дмитрий Рынкевич.
Стоит отметить, что МАКС по числу экспонентов, стран участниц, бизнес-посетителей и летательных аппаратов занимает 4-5 место в мире. Тут можно увидеть опытные образцы боевых комплексов и экспериментальные установки, которые по ряду причин не могут демонстрироваться за рубежом.
В 2017 году на выставке выступят 6 отечественных пилотажных групп, среди них "Русские витязи", "Стрижи" и "Соколы России". Высший пилотаж покажут и иностранные гости – "Балтийские пчелы" из Латвии и "Рыцари" из ОАЭ.
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