Екатеринбург прирастет второй "Сортировкой"Сегодня в 13:49
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Ее построят на деньги РЖД.
До 2030 года на станции Большое Сидельниково (южная окраина Екатеринбурга) появится "Грузовая деревня" — крупный логистический узел с объемом переработки от 3 до 5 миллионов тонн. Об этом на ИННОПРОМе-2017 сообщил первый замначальника Свердловской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Иван Колесников.
В пресс-службе СвЖД, куда "Уралинформбюро" обратилось за информацией о проекте, новость комментировать отказались, сославшись на отсутствие проектной документации. Однако некоторые детали будущей "стройки века" выяснить все же удалось. Предполагается, что "Грузовая деревня" будет состоять из 4 мега-комплексов: контейнерной переработки, терминала по перевалке крупнотоннажных негабаритных грузов, складских помещений и большого контейнерного терминала, в котором будут разгружаться фуры из Тюмени и северных регионов.
По словам Колесникова, место для супер-терминала выбрано не случайно. Большое Сидельниково располагается на фактическом пересечении транспортных потоков, идущих по Транссибирской магистрали и из южных областей УрФО. Сегодня через этот узел проходит ежегодно до 5 миллионов тонн грузов, перевозимых преимущественно на автомобилях. При этом ведущий грузовой терминал - станция "Свердловск-Сортировочная" и без того перегружена трафиком, идущим по Транссибу через Екатеринбург.
"Грузовая деревня" призвана снизить напряженность этого трафика. "Объем, который мы планируем перерабатывать [на этом логистическом узле] — от 3 миллионов тонн".— отметил Котельников. Проект пока находится в стадии предварительной проработки, СвЖД берет 3 года на завершение проектных работ и утверждение проекта, а также еще 2-3 года на его реализацию. Терминал в Сидельниково станет одним из 10 крупных транспортно-логистических центров, строительство которых планируется в России в обозримом будущем.
Строить "Грузовую деревню" железнодорожники планируют в рамках частно-государственного партнерства. РЖД берет на себя формирование транспортно-коммунальной инфраструктуры, а областные власти помогут в освоении территории. По мнению вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского, уникальность этого в проекта в том, что железная дорога выступает катализатором процесса и готова вложить деньги в его реализацию — при условии, что область "нафарширует" комплекс потенциальными потребителями.
Иван Колесников заверяет, что работа по формированию резидентов "Грузовой деревни" уже идет. "Большая часть предприятий города и области сегодня формируют стратегию роста, и в рамках тех территорий, где они расположены, они развиваться уже не могут, — считает он. — И они активно ищут площадки, куда переехать своими филиалами". По мнению Колесникова, проект "Грузовой деревни" станет "полюсом", который поможет промышленникам региона реализовать эту мечту.
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