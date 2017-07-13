×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Зять Михалкова простится с КурганомСегодня в 16:21

  • Текст

Акционеры прекратят его полномочия на КМЗ.

15 сентября 2017 года акционеры ОАО "Курганмашзавод" определят новый состав и численность Совета директоров оборонного предприятия. Для этого придется досрочно прекратить полномочия членов действующего совета, куда помимо прочих входит зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков, передает "Уралинформбюро".

На последнем собрании акционеров 30 июня было принято решение о передаче управления предприятием "дочке" ГК "Ростех" - АО "Центромашпроект".

Ранее по теме:
Курганмашзавод "отдался" Ростеху
"Ростех" не планирует объединят Уралвагонзавод и КМЗ

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

БорзОта свердловская

БорзОта свердловская

Путин уехал, а она осталась.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×