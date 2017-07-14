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В Белгородской области Группа СВЭЛ оснастила подстанциюСегодня в 14:22

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Реакторным оборудованием.

Группа СВЭЛ обеспечит белгородских аграриев бесперебойным электроснабжением. Один из крупнейших производителей электротехнического оборудования в России выступил генподрядчиком строительства подстанции "Гринхаус" для нового тепличного хозяйства под Старым Осколом.

На сегодня на подстанции ведется монтаж реакторного оборудования, произведенного на заводах Группы. Так, "СВЭЛ – РосЭнергоТранс" поставил шесть фаз токоограничивающих реакторов РТСТГ 10-2500-0,2 УХЛ1. Часть из них уже прошли испытания и заняли свои места.

Стоит отметить, что Группа СВЭЛ производит реакторное оборудование с 2004 года. В номенклатуру предприятия входит широкий список наименований - от демпфирующих реакторов до токоограничивающих на высокие классы напряжения (в 2016 году первой в России СВЭЛ запустила в производство реакторы напряжением 330 кВ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, на российских и зарубежных энергообъектах сегодня работают около 5000 реакторов производства Группы.

Подстанция "Гринхаус" возводится для нужд строящегося тепличного хозяйства ООО "Гринхаус". В хозяйстве общей площадью 108 гектаров планируется по специальной голландской технологии выращивать свыше 95 тонн огурцов и помидоров. Со временем Белгородская область будет производить 10-12% овощей на российском рынке.

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