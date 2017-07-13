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На Среднем Урале появится совет по сотрудничеству с ВьетнамомСегодня в 16:57

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Так решил Куйвашев.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил создать совет делового сотрудничества между Средним Уралом и Вьетнамом. Об этом он заявил на площадке ИННОПРОМа, где встречался с чрезвычайным и полномочным послом Республики Вьетнам в России Нгуеном Тхань Шоном.

"Буквально вчера мы провели совет делового сотрудничества Свердловской области с Белоруссией. Предлагаю точно такую же площадку — совет делового сотрудничества организовать с Вьетнамом. Это позволит нам регулярно сверять ход реализации наших совместных планов, сделает нашу работу более упорядоченной и существенным образом улучшит наше взаимодействие", — отметил Евгений Куйвашев.

Дипломат предложение поддержал, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области. "Это мой второй визит в Свердловскую область. Первый состоялся почти семь лет назад. Должен отметить, что я впечатлен. Под вашим руководством регион действительно сильно изменился в лучшую сторону и продолжает развиваться. Я поздравляю вас с успехом. Полностью поддерживаю ваше предложение. Нам необходимо укреплять наши партнерские отношения", — подчеркнул Нгуен Тхань Шон.

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