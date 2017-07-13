Рабочие и того меньше.

В Уральском федеральном округе средняя зарплата специалистов производственной сферы составляет 40 тысяч рублей. Минимум на четверть меньше - до 30 тысяч рублей получают водители, охранники и представители других рабочих профессий. Такие цифры озвучила на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 директор Екатеринбургского филиала HeadHunter Анна Хвостова.

По ее данным, в российской столице производственники в среднем получают 55 тысяч рублей, а рабочие - около 43 тысяч. На Севере оплата труда увеличивается до 70 и 60 тысяч рублей соответственно, передает "Уралинформбюро".

Также Анна Хвостова отметила, что основными заказчиками производственного персонала традиционно являются Урал, Сибирь и Север. При этом до 60% подобных вакансий дают Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Нижний Новгород.