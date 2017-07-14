"Аэрофлот" спустит на пледы и наушники почти полмиллиардаСегодня в 09:26
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Обеспечив пассажиров "сувенирами".
Авиакомпания "Аэрофлот" готова на все ради комфорта пассажиров, особенно летящих бизнес-классом.
Перевозчик разместил на сайте госзакупок два тендера: на покупку наушников для экономкласса, а также наволочек и пледов - для путешествующих "бизнесом", передает "Уралинформбюро".
На приобретение 12,4 миллиона пар наушников компания готова раскошелиться максимум на 395 миллионов рублей. "Начальная цена товара не должна превышать 27 рублей без учета НДС", - говорится в документах закупки.
Текстильных изделий, выполненных в серой цветовой гамме, планируется купить по 50 тысяч штук. Плед размером 160х130 сантиметров обойдется компании максимум в 690,9 рубля, а наволочка размером 50х30 сантиметров - в 177,66 рубля без учета НДС. В целом на постельные принадлежности "Аэрофлот" намерен потратить 51,245 миллиона рублей.
Стоит отметить, что именно пледы чаще всего становятся "сувенирами" для пассажиров, хотя каждый из них снабжен надписью "Просьба оставить на борту. Собственность Аэрофлота" на русском и английском языках.
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