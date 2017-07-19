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РМК переходит на новые экостандарты на Южном Урале 18 июля в 11:37

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Чтобы снизить выбросы.

На "Кыштымском медеэлектролитном заводе" (входит в РМК) начали подготовку к требованиям федеральных законов по охране окружающее среды. Стационарные источники выбросов первой категории на предприятии должны оснастить автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих средств.

Особенности изменений законодательной базы, этапы их реализации и другие тематические вопросы представители КМЭЗ обсудили на образовательном семинаре "Мониторинг промышленных выбросов в атмосферу. Технические решения". Он прошел в Челябинске и собрал в представителей крупных промпредприятий России.

"Внедрение новой системы экологического мониторинга – это, конечно, задача на ближайшее будущее, но уже сегодня нам важно представлять, на какие типы газоанализаторов мы можем рассчитывать, как должна быть организована работа в свете новых требований законодательства. Именно на этих темах сделан акцент на семинаре, и мы получили ответы на многие из своих вопросов", - пояснила замглавного инженера по экологической безопасности и системам менеджмента КМЭЗ Галина Ткачева.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, для участников семинара был организован практикум по вводу в эксплуатацию, настройке, калибровке оборудования, работе с тестовыми газами и диагностике. Кроме того, для них провели экскурсию по производственным линиям промышленной группы "Метран", которая специализируется на разработке и выпуске средств и систем автоматизации технологических процессов.



"На семинаре нам представили оборудование, установка которого потребуется в целях реализации новых законодательных требований. Подкупает, что оно производится в Челябинске. Мы своими глазами увидели, где и как оно собирается и испытывается, а значит, можем судить о степени его надежности. К тому моменту, когда нужно будет сделать выбор, будем знать, на что в первую очередь обратить внимание", - уточнила инженер по внедрению новой техники и технологии эколаборатории ЦЗЛ Инна Антонова.

Переход на новую систему экологического регулирования потребует от КМЭЗ мобилизации технических, финансовых и трудовых ресурсов. Заблаговременная подготовка позволит сделать его плавным и продуманным.

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