По программам софинасирования.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, регламентирующее предельный уровень софинансирования из федерального бюджета расходов регионов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Как следует из документа, наименьшую поддержку из регионов УрФО получит Ямало-Ненецкий автономный округ – лишь 14%, передает "Уралинформбюро". В целом по России самый низкий уровень софинансирования определили Москве - 5%.

Тюменская область на ближайшие три года сможет рассчитывать на 22% софинасирования, ХМАО-Югра – на 30%, Свердловская область – на 67%, Челябинская область – на 81%, Курганская область – на 93%. Пермскому краю готовы возместить 73% от расходных обязательств регионального бюджета.