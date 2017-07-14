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ВСМПО-Ависма снабдит российские ледоколы титаномСегодня в 15:23

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В рамках федеральной программы.

Корпорация ВСМПО-Ависма приняла участие в Международном военно-морском салоне. Мероприятие, прошедшее в Санкт-Петербурге, посетили вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин, помощник президента РФ Владимир Кожин, глава Россвязи Олег Духовницкий.

Экспозиция выставки насчитывала 43 макета кораблей и морской техники, однако акцент был сделан на показе моделей будущих гражданских судов. Для участия в салоне прибыло 17 судов, половина из которых произведена на заводах Санкт-Петербурга. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ВСМПО-Ависма, практически в каждом использовалась продукция из титана и титановых сплавов. Винты, задвижки, корпуса насосов, а также судовая и нефтегазовая арматура из данного металла пользуются спросом благодаря высоким эксплуатационным качествам.

Продукция ВСМПО-Ависма будет использоваться и в строительстве российских ледоколов. Сейчас Корпорация участвует в федеральной программе по восстановлению ледокольного флота.

Следует отметить, что питерский военно-морской салон проходит один раз в два года. Аналоги выставки за рубежом - французская Euronaval и IMDEX Asia в Сингапуре. Кроме того, начиная с 2018 года (по четным годам), морской салон будет проводиться еще и во Владивостоке.

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