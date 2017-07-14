И каналов стало больше.

Группа компаний "Орион" представила итоги I полугодия 2017 года. Абонентская база федерального спутникового оператора в отчетном периоде достигла 3 008 000 домохозяйств. Общий объем поступлений составил 1 557 490 000 рублей. Средний ARPU оператора во втором полугодии продемонстрировал положительную динамику в пределах 5% (в зависимости от подключенного абонентом пакета).

Абонентская база ГК "Орион" на конец июня 2017 года насчитывает 3 008 000 домохозяйств, прирост к концу 2016 года составил около 2%. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Орион", наибольшую динамику новых подключений обеспечили Челябинская область (5%), Свердловская область, республики Саха и Башкортостан (3%).

Средний ARPU оператора за первое полугодие 2017 составил 104 рубля для бюджетного пакета и 290 рублей для среднеценового, что на 5% и на 1% превышает показатели конца 2016 (соответственно).

В продуктовом портфеле компании "Комплекс услуг телевещателям /подъем и производство телеканалов" занимает 22%, услуги DTH – 75%, дистрибуция каналов – 3%. Общий объем поступлений за 6 месяцев 2017 года составил 1 557 490 000 рублей.

Объем реализованной "Орионом" спутниковой емкости за первое полугодие 2017 достиг 264,6 МГц, показав прирост в 3% относительно конца 2016 года.

Следуя принятой стратегии развития действующей абонентской базы, в первой половине 2017 большое внимание было уделено повышению привлекательности пакетов спутникового телевидения "Телекарта". Всего с начала года абонентам стали доступны более 10 новых каналов, в том числе каналы международного медиахолдинга SPI International, а также познавательно-развлекательные каналы российского производства. Число каналов в региональном мультиплексе "Ориона" достигло 28 за счет присоединения "Национального телевидения Чувашии - Чăваш Ен".

Активное развитие в первом полугодии получили онлайн-сервисы. С начала 2017 года существенно увеличено число телеканалов в "Телекарте Онлайн", сервис пополнился 30 телеканалами, их число превысило 70. Количество установок мобильного приложения "Телекарта Онлайн" увеличилось на 42% по сравнению с показателями конца 2016 года. За первые 6 месяцев текущего года его скачали более 12 000 человек, общее число скачиваний превысило 40 000.

Сервис "Кинотеатр" пополнился новыми фильмами, их общее число превышает 5000. Внедрена удобная система рекомендаций и сортировки контента. На 1 июля общее количество посещений раздела "Кинотеатр" превысило 38 000, просмотрено более 12 тысяч единиц фильмового контента.

"Первое полугодие прошло для "Ориона" под знаком повышения качества наших пакетов. Большую роль в этой работе сыграло партнерство с SPI International. Мы стали не только первым в России оператором, который показал каналы этого мейджора своим абонентам, но и предоставил партнерам – кабельным операторам возможность трансляции. Уже сейчас мы наблюдаем позитивный отклик абонентов и партнеров на обновленное предложение. Надеюсь, что он найдет отражение в дальнейшей положительной динамике наших финансовых показателей. В целом, в нынешних непростых экономических условиях выход нового производителя контента столь высокого уровня является добрым знаком для развития телеиндустрии в нашей стране. Для нас же – это отличная возможность закрепить позиции в тройке крупнейших дистрибуторов телевизионного контента в России", - комментируя итоги I полугодия отметил гендиректор ГК "Орион" Кирилл Махновский.