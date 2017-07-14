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ИННОПРОМ-2018 приблизит Россию и Корею к революцииСегодня в 13:24

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Промышленной.

Сотрудничество свердловских и корейских предприятий во время ИННОПРОМа в 2018 году приблизит Россию и Республику Корея к четвертой промышленной революции. Об этом заявил старший исполнительный директор корейской международной торговой ассоциации (КИТА) Джэ Чул Ли.

"В последнее время все страны мира стремятся к свершению четвертой промышленной революции. Побывав на ИННОПРОМе, я увидел, что Россия тоже готовится к ней. Я думаю, что в этом направлении есть большие возможности для сотрудничества между свердловскими и корейскими предприятиями. И учитывая эту тенденцию, мы будем делать такой акцент при участии в ИННОПРОМ-2018", – пояснил он.

По словам Джэ Чул Ли, Свердловская область является промышленной столицей России, в которой развиты информационные технологии, авиакосмическая и сталелитейная промышленность. Также он выразил уверенность, что партнерство в рамках ИННОПРОМа позволит Корее и России увеличить взаимный товарооборот, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте инофрмполитики Свердловской области.

Стоит отметить, что 11 июля на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в РФ Пак Ро Бёк подписал меморандум, официально наделяющий азиатскую страну статусом главного партнера выставки в 2018 году.

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