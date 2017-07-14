ИННОПРОМ-2018 приблизит Россию и Корею к революцииСегодня в 13:24
- Текст
Промышленной.
Сотрудничество свердловских и корейских предприятий во время ИННОПРОМа в 2018 году приблизит Россию и Республику Корея к четвертой промышленной революции. Об этом заявил старший исполнительный директор корейской международной торговой ассоциации (КИТА) Джэ Чул Ли.
"В последнее время все страны мира стремятся к свершению четвертой промышленной революции. Побывав на ИННОПРОМе, я увидел, что Россия тоже готовится к ней. Я думаю, что в этом направлении есть большие возможности для сотрудничества между свердловскими и корейскими предприятиями. И учитывая эту тенденцию, мы будем делать такой акцент при участии в ИННОПРОМ-2018", – пояснил он.
По словам Джэ Чул Ли, Свердловская область является промышленной столицей России, в которой развиты информационные технологии, авиакосмическая и сталелитейная промышленность. Также он выразил уверенность, что партнерство в рамках ИННОПРОМа позволит Корее и России увеличить взаимный товарооборот, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте инофрмполитики Свердловской области.
Стоит отметить, что 11 июля на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в РФ Пак Ро Бёк подписал меморандум, официально наделяющий азиатскую страну статусом главного партнера выставки в 2018 году.
Ранее по теме:
Корея официально стала главным партнером ИННОПРОМа-2018
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:36
Мошенники обложили данью отдыхающих в Крыму
Под видом "курортного сбора".Сегодня в 14:22
В Белгородской области Группа СВЭЛ оснастила подстанцию
Реакторным оборудованием.Сегодня в 14:14
Челябинец на глазах прохожих зарезал приятеля
Его задержали.Сегодня в 14:06
В Екатеринбургской епархии не ждут Поклонскую
На Крестный ход.Сегодня в 13:49
Киргизы вернутся за "баранки" екатеринбургских автобусов
С "легкой руки" Госдумы.Сегодня в 13:30
Долги "закрыли" производство Vertu в Британии
За забор отправят 200 человек.Сегодня в 13:24
ИННОПРОМ-2018 приблизит Россию и Корею к революции
Промышленной.Сегодня в 13:18
ГК "Орион" запускает "Первый вегетарианский" телеканал в России
С 25 июля.Сегодня в 13:16
Тюменского бизнесмена будут судить за гибель мужчины
От удара током.Сегодня в 12:43
В Тюмени 13-летний школьник попал под колеса грузовика
Он перебегал на красный.Сегодня в 12:36
Свердловские заводы потратили 20 миллиардов на чистый воздух
В 2016 году.Сегодня в 12:23
В Югре в реке Вах нашли тело мужчины
Пропавшего с ним сына все еще ищут.Сегодня в 12:19
В Зауралье "Лада" лоб в лоб протаранила Ford Focus
Погибли двое мужчин.Сегодня в 12:16
Свердловские работодатели бьются за толковых "продажников"
Банкиров и айтишников.Сегодня в 12:08
Федеральная казна оплатит 67% расходов свердловского бюджета
По программам софинасирования.
Главные новости
- Сегодня в 14:06В Екатеринбургской епархии не ждут Поклонскую
- Сегодня в 12:08Федеральная казна оплатит 67% расходов свердловского бюджета
- Сегодня в 10:12Обвиняемый в убийстве Вани Котова покончил с собой
- Сегодня в 10:03Попавшая под "уголовку" фирма Карапетяна переделывает дорогу под Ревдой
- Сегодня в 09:36Туристам в Италии подарили бесплатную навигацию
Аналитика
Что в первый класс готовит Сергин?
Своей поправкой.
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?
БорзОта свердловская
Путин уехал, а она осталась.