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Долги "закрыли" производство Vertu в БританииСегодня в 13:30

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За забор отправят 200 человек.

Производитель самых дорогих в мире телефонов - компания Vertu приняла решение о закрытии своего завода в Британии. Причиной этого стали финансовые проблемы - фирма оказалась на грани банкротства, а ее долги выросли до 128 миллионов фунтов, пишет Financial Times.

Не помогла и перепродажа бизнеса китайскими владельцами турку Хакану Узану за 61 миллион долларов. Новый хозяин оказался не в состоянии погасить долги Vertu. Узан попытался улучшить положение компании, снизив стоимость люксовых смартфонов с 13 до 5-9 тысяч долларов, но и это не спасло, передает "Уралинформбюро".

На "приговоренном" предприятии смартфоны отделывали натуральной кожей, драгоценными камнями и прочими дорогостоящими материалами. Его остановка лишит работы порядка 200 человек.

Хакан Узан планирует сохранить лицензии на бренд, технологию и дизайн Vertu, чтобы в будущем возродить производство.

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