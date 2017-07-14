К спору за земли в челябинской Тарасовке подключился облпрокурорСегодня в 15:12
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Ходатайство об участии в процессе ушло в суд.
Прокурор Южного Урала Александр Кондратьев намерен лично участвовать в судебном споре чиновников администрации Челябинска со строительной компанией, которая пытается отнять у города 27,7 гектара земли в микрорайоне Тарасовка. Соответствующее ходатайство направлено в областной Арбитраж, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.
Городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям в очередной раз попытается отстоять право собственности 70 человек на участки, выкупленные ими у муниципалитета. Дважды суды встали на сторону компании-застройщика, которая сумела доказать, что еще с 2011 года владеет этой землей - поскольку там расположены ее капитальные объекты. Следует отметить, что фирму, заявившую права на участки, связывают с бывшим вице-губернатором Челябинской области Сергеем Буйновским.
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