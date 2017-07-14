Пермскому Фонду капремонта шьют делоСегодня в 16:00
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За то, что отказал Сбербанку.
Управление Федеральной антимонопольной службы Пермского края возбудило дело в отношении регионального Фонда капремонта. По мнению "антимонопольщиков", Фонд нарушил закон, выбрав кредитную организацию для размещения своих счетов без конкурса.
Как сообщает пресс-служба пермского УФАС, в феврале 2016 года НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" объявила конкурс среди банков на право открытия и ведения счетов для формирования фондов капремонта общего имущества в домах на территории Прикамья. Заявки подали две кредитные организации — ПАО "Сбербанк РФ" и "Газпромбанк". Местный филиал Сбербанка к конкурсу допущен не был.
Из конкурсной документации следует, что причиной отвода заявки Сбербанка стало отсутствие одного-единственного документа: нотариально заверенной копии уведомления, подтверждающего осуществление банковской деятельности участника конкурса на территории Пермского края. Необходимость этого документа в заявочном пакете прописана в постановлении правительства Пермского края №17-п от 21 января 2016 года.
В итоге безальтернативным победителем конкурса стал филиал "Газпромбанк" в Перми. По словам и.о. руководителя пермского УФАС Александра Плаксина, для кредитной организации это дополнительная возможность поднять свою ликвидность: ведь теперь он может аккумулировать на своих счетах около миллиарда рублей, уплаченных пермяками в качестве взноса за капремонт своих домов.
В пресс-службе Сбербанка РФ ситуацию как-либо комментировать отказались. Руководство Фонда капремонта Пермского края в беседе с "Уралинформбюро" заверило: "Если в ходе проверки выяснится, что с нашей стороны было нарушение при проведении конкурсных процедур, Фонд расторгнет договор с "Газпромбанком" и объявит новый конкурс. Если выяснится, что нарушений нет — действующий договор будет оставлен в силе".
Деятельность Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае за последние годы не раз оказывались в прицеле внимания СМИ, надзорных органов и краевого правительства. Фонд упрекают в том, что он ненадлежащим образом реализует полномочия, предусмотренные Жилищным кодексом РФ и региональным законом о капитальном ремонте. Иными словами, плохо собирает деньги и плохо ремонтирует дома.
Так, по данным прокуратуры, только в 2016 году Фонд внес на общий счет и спецсчета (тогда они находились в ведении банка ВТБ) свыше 1 миллиарда 231 миллиона рублей, а на ремонт потратил всего 142 миллиона 727 тысяч 904 рубля. В конце июня краевое Закосбрание даже обсуждало вопрос о передаче функций техзаказчика капремонта в многоквартирных домах органам местного самоуправления.
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников и вовсе снял с должности тогдашнего и.о. директора Фонда Сергея Сесюнина. С 2013 года Сесюнин стал уже пятым руководителем регионального оператора капремонта, покидающим свой пост. Временно исполнять обязанности генерального директора организации назначен Дмитрий Баранов — бывший начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов УФАС Пермского края.
Следует добавить, что связка "Газпромбанк" - региональный фонд капремонта" характерна не только для Пермского края. Сегодня на счетах этого банка размещают средства собственников жилья региональные фонды капремонта Московской, Архангельской и Нижегородской областей.
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