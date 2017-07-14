×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Птицефабрику "Среднеуральская" "разорвут" для продажиСегодня в 16:17

  • Текст

Единым лотом она никому не нужна.

Очередной аукцион по продаже обанкротившейся птицефабрики "Среднеуральская" сорван. Несмотря на решение снизить стоимость продажи с 810,1 миллиона до 729,1 миллиона рублей, 14 июля желающих приобрести объект так и не нашлось.

Примечательно, что это уже второй аукцион по продаже птицефабрики. Первый не состоялся по аналогичной причине 29 мая, передает "Уралинформбюро".

На минувшем собрании кредиторов было решено, что в случае повторного срыва продажи птицефабрика будет разделена на 2 лота: производственно-технологический комплекс "птицефабрика "Среднеуральская" стоимостью 675,8 миллионов и ПТК "Артемовский" за 134,3 миллиона рублей.

Птицефабрику "Среднеуральская" признали банкротом в июле 2015 года. Общий долг предприятия перед кредиторами превышает 400 миллионов рублей.

Ранее по теме:
Среднеуральская птицефабрика оказалась никому не нужна

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

БорзОта свердловская

БорзОта свердловская

Путин уехал, а она осталась.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×