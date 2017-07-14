Единым лотом она никому не нужна.

Очередной аукцион по продаже обанкротившейся птицефабрики "Среднеуральская" сорван. Несмотря на решение снизить стоимость продажи с 810,1 миллиона до 729,1 миллиона рублей, 14 июля желающих приобрести объект так и не нашлось.

Примечательно, что это уже второй аукцион по продаже птицефабрики. Первый не состоялся по аналогичной причине 29 мая, передает "Уралинформбюро".

На минувшем собрании кредиторов было решено, что в случае повторного срыва продажи птицефабрика будет разделена на 2 лота: производственно-технологический комплекс "птицефабрика "Среднеуральская" стоимостью 675,8 миллионов и ПТК "Артемовский" за 134,3 миллиона рублей.

Птицефабрику "Среднеуральская" признали банкротом в июле 2015 года. Общий долг предприятия перед кредиторами превышает 400 миллионов рублей.

Ранее по теме:

Среднеуральская птицефабрика оказалась никому не нужна