На Антипинском НПЗ определили лучших по профессииСегодня в 16:09
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За звание самых-самых боролись 90 человек.
На Антипинском НПЗ, основном производственном предприятии Группы компаний "Новый Поток", состоялось награждение победителей и призеров ежегодного конкурса профмастерства "Лучший по профессии".
За звание самых-самых боролись около 90 сотрудников предприятия. В числе участников были победители и призеры федеральных и областных конкурсов "Славим человека труда!".
Спецкомиссия из представителей руководящего звена завода в течение нескольких месяцев оценивала результаты работников в 9 номинациях. Лучшие определялись среди машинистов технологических насосов, операторов товарной продукции, лаборантов химического анализа, водителей, прибористов, операторов технологических установок, электромонтеров, машинистов технологических компрессоров, а также слесарей по ремонту технологических установок.
Кроме теоретических знаний, проверялся практический опыт - работа на производственной площадке.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток", основная задача конкурса заключается в повышении престижа рабочих специальностей, стимулирование профессионального роста сотрудников, а также обмен опыта между участниками мероприятия.
"Антипинский НПЗ занимает лидирующие позиции среди нефтеперерабатывающих предприятий России по многим показателям. Высокие результаты были бы невозможны без квалифицированных кадров, самоотверженного и профессионального труда работников", - отметил генеральный директор завода Геннадий Лисовиченко.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки предприятия превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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