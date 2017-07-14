До 2025 года.

До 2025 года ОАО "ММК-МЕТИЗ" (входит в Группу ММК) направит на обновление производства почти 3 миллиарда рублей. Соответствующий контракт предприятие заключило с министерством экономического развития Челябинской области.

Согласно документу, 400 миллионов пойдет на изготовление импортозамещающей продукции – крепежа. Еще 1,9 миллиарда - на производство высокоуглеродистой проволоки и канатов, 600 миллионов - на выпуск калиброванного проката. Кроме того, ОАО "ММК-МЕТИЗ" нужно произвести и реализовать продукцию на 39 миллиардов рублей, выплатив в бюджеты всех уровней 2,8 миллиардов рублей налогов.

Правительство Челябинской области со своей стороны предоставит предприятию меры стимулирования и поддержки.

В ходе реализации проекта планируется перенести действующее производство ОАО "ММК-МЕТИЗ" с калибровочной на метизную площадку. Там будет освоено новое высокотехнологичное оборудование, соответствующее высоким экологическим требованиям.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", на свободных площадях калибровочной площадки с 2016 года реализуется проект по созданию индустриального парка. В настоящее время тут работают 8 предприятий малого и среднего бизнеса, занимая 8 тысяч квадратных метров производственных площадей.

Министерство промышленности и торговли России приняло решение о соответствии индустриального парка и управляющей компании требованиям законодательства. Это дает ООО "ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК" возможность, начиная с 1 августа 2017 года, предоставлять резидентам налоговые льготы: обнуление ставки налога на имущество и снижение ставки налога на прибыль на 3,5%.