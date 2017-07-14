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Госдума избавила нянь и репетиторов от "клейма" ИПСегодня в 17:09

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И сбора лишних бумаг.

Государственная дума России 14 июля приняла в окончательном третьем чтении проект закона, уточняющий условия работы самозанятых граждан, – их освободили от обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

"Законом вносятся изменения в Гражданский кодекс РФ, которые позволят предусмотреть возможность для граждан осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП. При этом точный перечень видов деятельности будет определяться правительством", - отметил депутат Павел Крашенинников.

Как пояснили "Уралинформбюро" в комитете ГД РФ по государственному строительству и законодательству, этот документ позволит сделать деятельность миллионов самозанятых россиян - нянь, сиделок, репетиторов, водителей, фотографов и переводчиков - законной, без сбора множества бумаг.

Стоит отметить, что в Совет Федерации разработан другой законопроект, согласно которому самозанятых граждан с 2019 года обяжут покупать патенты и платить страховые взносы. Ценники для них будут определять региональные власти.

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