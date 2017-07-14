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ММК сократит выброс пыли в 50 разСегодня в 17:24

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Потратив более 1 миллиарда рублей.

ММК сократит выбросы пыли в атмосферный воздух на 640 тонн в год. В доменном цехе предприятия завершается строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей №9 и №10. Стоимость проекта - 1,2 миллиарда рублей.

Одна из них введена в эксплуатацию в канун Дня металлурга, запуск второй запланирован на август 2017 года. Стоимость реализации каждого проекта - 595 миллионов рублей.

Установки будут улавливать пыль на литейном дворе доменных печей, что позволит сократить выбросы в 50 раз. Так, если начальная запыленность составляла 2500 миллиграммов на один кубический метр, то остаточная составит менее 50 миллиграммов, в рабочей зоне – менее 6, пояснили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Основным элементом систем аспирации литейных дворов доменных печей стали два однотипных электрофильтра, каждый высотой 10 и шириной 20 метров. Инжиниринг оборудования выполнен группой "КондорЭко – СФ НИИОГАЗ" (Семибратово, Ярославская область).

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