ЕКАД свяжет Москву с ЯмаломСегодня в 08:50
- Текст
И станет федеральной дорогой.
Крупные автомагистрали Свердловской области, включая часть ЕКАД, в ближайшее время могут быть переданы в федеральную собственность. Об этом на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017 сообщил начальник Федерального казенного учреждения "Уралуправтодор" Алексей Борисов
"Мы провели переговоры и уже подписано соглашение с правительством Свердловской области, что все обходы Камышлова, Каменска-Уральского, Екатеринбурга — в данном случае частично, имеется в виду северный обход — мы готовы забрать и включить в свой план стратегии", — заявил Борисов в ходе семинара "Стратегия пространственного развития макрорегиона (на примере Уральского федерального округа)".
Среди наиболее проблемных магистралей, требующих передачи в федеральную собственность и последующего капремонта, Борисов назвал недостроенный участок трассы Надым-Салехард: "Между городами Надым и Салехард сегодня имеется разрыв. В мае этого года состоялось совещание с участием директора Федерального дорожного агентства Старовойта, и принято решение, что с 2018 года данная дорога будет иметь статус федеральной, а 100-километровый разрыв между Надымом и Салехардом будет достроен в рамках совместного проекта".
Борисов также сообщил о планах реконструкции трассы Екатеринбург-Тюмень. "Мы обратились с заявлением в Федеральное дорожное агентство, будем проектировать этот участок, чтобы начать реализацию проекта с 2020 года. Эта дорога будет 1-й технической категории, с четырьмя полосами движения и разделением потоков", - пояснил он.
В перспективе же планируется создать из всех дорог, переданных в федеральную собственность, единую транспортную сеть, которая свяжет столицу России с Ямалом. "Наше предложение — соединить Москву, Казань, Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень и Сургут и выйти таким образом до Салехарда"— подчеркнул руководитель "Уралуправтодора".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:52
Россия выиграла чемпионат мира по болотному футболу
В седьмой раз.Сегодня в 19:19
Жителю Пермского края грозит 5 лет за смертельное ДТП
Он на "Ладе" протаранил квадроцикл.Сегодня в 19:06
Пермяк сел на 7 лет за убийство сына
Спящего.Сегодня в 18:52
Ежей в Троицке расчленили подростки
Они могут избежать наказания.Сегодня в 18:30
Обезглавившего памятник Ленину свердловчанина арестовали
На 5 суток.Сегодня в 18:14
В ОБЭП Екатеринбурга сменился начальник
Отдел возглавил Эдуард Воронин.Сегодня в 18:00
ФАС потребовала для абонентов сотовой связи одинаковой платы за роуминг
По России.Сегодня в 17:55
Пожилой тюменец зарезал гостей
Его задержали.Сегодня в 17:54
Член СПЧ настаивает на "уголовке" для челябинских полицейских
Задержавших его помощника.Сегодня в 17:25
Старков пообещал отремонтировать десятку самых убитых дорог Екатеринбурга
Из антирейтинга ОНФ.Сегодня в 17:23
Сотрудник челябинского СИЗО попал под "уголовку" за побег зэка
Наказаны еще 30 человек.Сегодня в 17:12
Азартные россияне пополнили бюджет на миллиард
Покупая лотерейные билеты.Сегодня в 17:11
Льготников оставили без положенных лекарств
Кабмин считает: все в порядке.Сегодня в 17:03
В Екатеринбурге экс-замначальника ИК-10 отделался "условкой" за взятку
И штрафом.Сегодня в 16:49
Свердловские власти поддержат исламский бизнес
В регионе.
Главные новости
- Сегодня в 18:14В ОБЭП Екатеринбурга сменился начальник
- Сегодня в 16:25Инспекторы ГИБДД закрыли глаза на 10-балльную пробку в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:27Роспотребнадзор готов отказаться от плановых проверок бизнеса
- Сегодня в 15:03В Троицке загадочно умер младенец
- Сегодня в 13:43Более 60 000 православных прошли по Екатеринбургу
Аналитика
Дефицит для иммунодефицитных
Футбол для нас дороже.
Что в первый класс готовит Сергин?
Своей поправкой.
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?