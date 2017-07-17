До 2 миллионов тонн в год.

Магнитогорской металлургический комбинат увеличит производство оцинкованного проката почти на 20%, превысив 2 миллиона тонн в год. Это стало возможным после запуска агрегата непрерывного горячего цинкования №3 (АНГЦ №3).

Оборудование производительностью 360 тысяч тонн в год установили на площадке листопрокатного цеха №11. Общая стоимость строительства - 6 миллиардов рублей. На эти средства было смонтировано более 3,5 тысяч тонн металлоконструкций, забито около 1,5 тысяч свай, установлено около 12,4 тысяч тонн стеновых ограждений и залито порядка 15 тысяч кубометров фундаментов.

Агрегат будет производить изделия с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой стали. Основные потребители - стройиндустрия, производители тары и упаковки.

Как рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", на оборудовании занято 120 человек технологического персонала и 110 - обслуживающего.

Реализация проекта позволит ММК увеличить долю продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.