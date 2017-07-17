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За тепло зауральцев заплатят жители соседних регионовСегодня в 10:03

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Если инициатива будет одобрена.

Расходы зауральцев на тепло могут переложить на население и промпотребителей европейской части России и Урала. Как пишет "Коммерсантъ", коммерческий оператор оптового энергорынка "Администратор торговой системы" (АТС) предложил сделать это с августа 2017 года. Набсовет "Совета рынка" рассмотрит инициативу 25 июля.

Причина перераспределения расходов - решение властей Зауралья о продлении работы неэффективной Курганской ТЭЦ. Компенсировать ее убытки за счет тарифов в области не удается, поскольку они росли очень стремительно. В итоге ФАС пришлось снизить цены со второго полугодия 2017 года. В результате образовались выпадающие доходы в размере порядка 500 миллионов рублей.

По оценкам экспертов, тарифы на тепло для населения центральной части России и Урала вырастут не более чем на 0,05–0,1%, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что сейчас спецнадбавки за счет других регионов получают Дальний Восток, Крым и Калининградская область.

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