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ММК реконструировал систему газоочистки за 1,6 миллиарда рублейСегодня в 11:05

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В электросталеплавильном цехе.

В электросталеплавильном цехе ММК завершили реконструкцию двух газоочистных установок: устаревшее оборудование мокрого типа №32 и №33 заменили на современное сухого типа. Стоимость проекта - 1,6 миллиарда рублей. Оборудование было поставлено ООО "ПО ЭКОТЕХ".

Теперь эффективность очистки газов достигнет почти 100%, а сокращение выбросов пыли составит 1800 тонн в год, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Газоочистка состоит из 3 двухмодульных рукавных фильтров - новая оригинальная конструкция предусматривает 20 фильтровальных секций на каждом и горизонтальное расположение пылеулавливающих рукавов. Также имеются 5 дымососов ДР-28 (четыре рабочих и один резервный) производительностью 530 тысяч кубометров в час и мощностью двигателя 1 МВт каждый, система пылеуборки с беспылевой погрузкой пыли в автотранспорт. Кроме того, предусмотрены компрессорная станция для подачи сжатого воздуха для регенерации рукавных фильтров, электроподстанция и система приточно-вытяжной вентиляции.

В состав комплекса для очистки выбросов от установок внепечной обработки металла входят модуль рукавных фильтров с 16 фильтровальными секциями аналогичной конструкции, два дымососа ДР-22,4 (один рабочий и один резервный) производительностью 330 тысяч кубометров в час и мощностью двигателя 1 МВт каждый. Также есть компрессорная система беспылевой погрузки пыли в автотранспорт.

Обновленные установки будут улавливать, охлаждать и очищать дымовые газы, которые образуются из-за работы двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА-32). Кроме того, они смогут "ловить" неорганизованные выбросы, не попадающие в газоотводящий тракт.

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