ММК реконструировал систему газоочистки за 1,6 миллиарда рублейСегодня в 11:05
- Текст
В электросталеплавильном цехе.
В электросталеплавильном цехе ММК завершили реконструкцию двух газоочистных установок: устаревшее оборудование мокрого типа №32 и №33 заменили на современное сухого типа. Стоимость проекта - 1,6 миллиарда рублей. Оборудование было поставлено ООО "ПО ЭКОТЕХ".
Теперь эффективность очистки газов достигнет почти 100%, а сокращение выбросов пыли составит 1800 тонн в год, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".
Газоочистка состоит из 3 двухмодульных рукавных фильтров - новая оригинальная конструкция предусматривает 20 фильтровальных секций на каждом и горизонтальное расположение пылеулавливающих рукавов. Также имеются 5 дымососов ДР-28 (четыре рабочих и один резервный) производительностью 530 тысяч кубометров в час и мощностью двигателя 1 МВт каждый, система пылеуборки с беспылевой погрузкой пыли в автотранспорт. Кроме того, предусмотрены компрессорная станция для подачи сжатого воздуха для регенерации рукавных фильтров, электроподстанция и система приточно-вытяжной вентиляции.
В состав комплекса для очистки выбросов от установок внепечной обработки металла входят модуль рукавных фильтров с 16 фильтровальными секциями аналогичной конструкции, два дымососа ДР-22,4 (один рабочий и один резервный) производительностью 330 тысяч кубометров в час и мощностью двигателя 1 МВт каждый. Также есть компрессорная система беспылевой погрузки пыли в автотранспорт.
Обновленные установки будут улавливать, охлаждать и очищать дымовые газы, которые образуются из-за работы двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА-32). Кроме того, они смогут "ловить" неорганизованные выбросы, не попадающие в газоотводящий тракт.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:52
Россия выиграла чемпионат мира по болотному футболу
В седьмой раз.Сегодня в 19:19
Жителю Пермского края грозит 5 лет за смертельное ДТП
Он на "Ладе" протаранил квадроцикл.Сегодня в 19:06
Пермяк сел на 7 лет за убийство сына
Спящего.Сегодня в 18:52
Ежей в Троицке расчленили подростки
Они могут избежать наказания.Сегодня в 18:30
Обезглавившего памятник Ленину свердловчанина арестовали
На 5 суток.Сегодня в 18:14
В ОБЭП Екатеринбурга сменился начальник
Отдел возглавил Эдуард Воронин.Сегодня в 18:00
ФАС потребовала для абонентов сотовой связи одинаковой платы за роуминг
По России.Сегодня в 17:55
Пожилой тюменец зарезал гостей
Его задержали.Сегодня в 17:54
Член СПЧ настаивает на "уголовке" для челябинских полицейских
Задержавших его помощника.Сегодня в 17:25
Старков пообещал отремонтировать десятку самых убитых дорог Екатеринбурга
Из антирейтинга ОНФ.Сегодня в 17:23
Сотрудник челябинского СИЗО попал под "уголовку" за побег зэка
Наказаны еще 30 человек.Сегодня в 17:12
Азартные россияне пополнили бюджет на миллиард
Покупая лотерейные билеты.Сегодня в 17:11
Льготников оставили без положенных лекарств
Кабмин считает: все в порядке.Сегодня в 17:03
В Екатеринбурге экс-замначальника ИК-10 отделался "условкой" за взятку
И штрафом.Сегодня в 16:49
Свердловские власти поддержат исламский бизнес
В регионе.
Главные новости
- Сегодня в 18:14В ОБЭП Екатеринбурга сменился начальник
- Сегодня в 16:25Инспекторы ГИБДД закрыли глаза на 10-балльную пробку в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:27Роспотребнадзор готов отказаться от плановых проверок бизнеса
- Сегодня в 15:03В Троицке загадочно умер младенец
- Сегодня в 13:43Более 60 000 православных прошли по Екатеринбургу
Аналитика
Дефицит для иммунодефицитных
Футбол для нас дороже.
Что в первый класс готовит Сергин?
Своей поправкой.
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?