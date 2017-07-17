Чтобы наладить сотрудничество.

Венгрия укрепит сотрудничество с Тюменской областью. Для этого 18-19 июля в регион впервые приедет Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики в РФ Янош Балла.

Он возглавит делегацию, в состав которой войдут генконсул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч, советник по туризму посольства Венгрии Шандор Фабиан, атташе по внешнеэкономическим связям Виктория Кадар, а также представители компаний "Хунланд" и "Будапештский водоканал".

Как рассказали "Уралинформбюро" в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, гости обсудят вопросы укрепления и развития сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, здравоохранения, образования, водоочистки, водоснабжения и туризма.

В течение трех дней венгры встретятся с главой региона Владимиром Якушевым, руководителями органов исполнительной власти и компаний "Тюмень водоканал", "Агрофирма "Междуречье", ПК "Молоко".

В Тюменском госуниверситете Янош Балла откроет Международную летнюю школу "Деловой русский язык" и расскажет о системе бесплатного обучения для российских студентов в Венгрии. Стороны обсудят возможность создания в ТюмГУ "Венгерского кабинета".

Также намечены расширенная встреча с представителями турбизнеса Тюменской области и презентация туристического потенциала Венгрии.