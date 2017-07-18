×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Налоговики потребовали с челябинского завода "Ростеха" 3,4 миллиона17 июля в 11:25

  • Текст

Через суд.

ИФНС России по Центральному району Челябинска требует взыскать с радиозавода "Полет", входящего в "Объединенную приборостроительную корпорацию" ГК "Ростех", 3,4 миллиона рублей. Ближайшее заседание областного арбитражного суда по этому делу назначено на 6 сентября 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Примечательно, что в последнее время предприятия, перешедшие под антикризисное управление "Ростеха", стали завсегдатаями судебных инстанций разных уровней. Так, к примеру, в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила рассматривается иск четырех рабочих "Уралвагонзавода", которые намерены доказать незаконность перевода их в простой. Также бывшие партнеры УВЗ намерены добиться банкротства корпорации – в свердловском арбитраже находится 3 заявления от ООО "Инженер" на общую сумму порядка 18 миллионов рублей.

Ранее по теме:
Рабочие загнали "Уралвагонзавод" в патовую ситуацию
"Уралвагонзавод" вновь потащили в суд
Зять Михалкова простится с Курганом

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×