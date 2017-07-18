Через суд.

ИФНС России по Центральному району Челябинска требует взыскать с радиозавода "Полет", входящего в "Объединенную приборостроительную корпорацию" ГК "Ростех", 3,4 миллиона рублей. Ближайшее заседание областного арбитражного суда по этому делу назначено на 6 сентября 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Примечательно, что в последнее время предприятия, перешедшие под антикризисное управление "Ростеха", стали завсегдатаями судебных инстанций разных уровней. Так, к примеру, в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила рассматривается иск четырех рабочих "Уралвагонзавода", которые намерены доказать незаконность перевода их в простой. Также бывшие партнеры УВЗ намерены добиться банкротства корпорации – в свердловском арбитраже находится 3 заявления от ООО "Инженер" на общую сумму порядка 18 миллионов рублей.

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