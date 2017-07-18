×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ИННОПРОМ-2017 принесет уральскому бизнесу около 150 новых контрактов17 июля в 12:03

  • Текст

В том числе с иностранными партнерами.

В ходе международной выставки ИННОПРОМ-2017 представители малого бизнеса Свердловской области провели свыше 1000 переговоров, по итогам которых уральские компании планируют заключить порядка 150 контрактов. Такую информацию директор областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян озвучил в ходе рабочей встречи с главой региона Евгением Куйвашевым, передает "Уралинформбюро".

"Уверен, что по факту контрактов и соглашений будет еще больше. Кроме этого, наша экспозиция стала основой для кооперации участников нашего стенда - экспоненты договаривались о сотрудничестве и между собой", - отметил Копелян.

В рамках экспозиции фонда на выставке ИННОПРОМ, прошедшей в Екатеринбурге 10-13 июля, были представлены более 50 малых компаний региона, проведены более 500 консультаций посетителей выставки по вопросам господдержки бизнеса, организовано 3 обучающих семинара, а также 3 биржи контактов с компаниями из Японии, Кореи и Китая, пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×