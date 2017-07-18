В том числе с иностранными партнерами.

В ходе международной выставки ИННОПРОМ-2017 представители малого бизнеса Свердловской области провели свыше 1000 переговоров, по итогам которых уральские компании планируют заключить порядка 150 контрактов. Такую информацию директор областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян озвучил в ходе рабочей встречи с главой региона Евгением Куйвашевым, передает "Уралинформбюро".

"Уверен, что по факту контрактов и соглашений будет еще больше. Кроме этого, наша экспозиция стала основой для кооперации участников нашего стенда - экспоненты договаривались о сотрудничестве и между собой", - отметил Копелян.

В рамках экспозиции фонда на выставке ИННОПРОМ, прошедшей в Екатеринбурге 10-13 июля, были представлены более 50 малых компаний региона, проведены более 500 консультаций посетителей выставки по вопросам господдержки бизнеса, организовано 3 обучающих семинара, а также 3 биржи контактов с компаниями из Японии, Кореи и Китая, пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области.