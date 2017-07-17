"Южный Балык-2".

АО "Транснефть – Сибирь" завершило модернизацию нефтеперекачивающей станции "Южный Балык-2" (НПС-2) и подключило ее к системе магистральных нефтепроводов. В рамках обновления станции было установлено современное насосное оборудование российского производства, включая электроприводы. Новые насосные агрегаты отличаются высокой производительностью и надежностью.

Работы велись на площадке филиала Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов (УМН) в рамках инвестпроекта "Комплексная реконструкция ЛПДС "Южный Балык".

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Транснефть-Сибирь", нефтеперекачивающая станция введена в эксплуатацию в 1974 году. Ее модернизация проводилась в четыре этапа.

В 2015 году началось строительство новой комплексной системы автоматического пожаротушения и трубопроводов сброса давления магистральных нефтепроводов (МН) Нижневартовск – Курган – Куйбышев и Урьевская – Южный Балык на приеме НПС.

В апреле 2016 строители начали замену магистральных электронасосных агрегатов и реконструкцию технологических трубопроводов с применением новых систем защиты трубопроводов и регуляторов давления.

Стоит отметить, что годовой объем перекачки нефти линейной производственно-диспетчерской станции "Южный Балык" составляет 73% от общего объема транспортировки нефти АО "Транснефть – Сибирь". Также ЛПДС принимает нефть от 6 нефтедобывающих компаний по трем системам измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) для дальнейшей перекачки по магистральному нефтепроводу.

Реализация инвестпроекта "Комплексная реконструкция ЛПДС "Южный Балык" позволит существенно повысить надежность и экологическую безопасность системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь".

Кроме "Южный Балык-2", в ближайшие годы тут будут модернизированы НПС-1, НПС-3, НПС-4. Ведется строительство очистных сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых вод.