"Транснефть-Сибирь" модернизировала нефтеперекачивающую станциюСегодня в 12:31
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"Южный Балык-2".
АО "Транснефть – Сибирь" завершило модернизацию нефтеперекачивающей станции "Южный Балык-2" (НПС-2) и подключило ее к системе магистральных нефтепроводов. В рамках обновления станции было установлено современное насосное оборудование российского производства, включая электроприводы. Новые насосные агрегаты отличаются высокой производительностью и надежностью.
Работы велись на площадке филиала Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов (УМН) в рамках инвестпроекта "Комплексная реконструкция ЛПДС "Южный Балык".
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Транснефть-Сибирь", нефтеперекачивающая станция введена в эксплуатацию в 1974 году. Ее модернизация проводилась в четыре этапа.
В 2015 году началось строительство новой комплексной системы автоматического пожаротушения и трубопроводов сброса давления магистральных нефтепроводов (МН) Нижневартовск – Курган – Куйбышев и Урьевская – Южный Балык на приеме НПС.
В апреле 2016 строители начали замену магистральных электронасосных агрегатов и реконструкцию технологических трубопроводов с применением новых систем защиты трубопроводов и регуляторов давления.
Стоит отметить, что годовой объем перекачки нефти линейной производственно-диспетчерской станции "Южный Балык" составляет 73% от общего объема транспортировки нефти АО "Транснефть – Сибирь". Также ЛПДС принимает нефть от 6 нефтедобывающих компаний по трем системам измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) для дальнейшей перекачки по магистральному нефтепроводу.
Реализация инвестпроекта "Комплексная реконструкция ЛПДС "Южный Балык" позволит существенно повысить надежность и экологическую безопасность системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь".
Кроме "Южный Балык-2", в ближайшие годы тут будут модернизированы НПС-1, НПС-3, НПС-4. Ведется строительство очистных сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых вод.
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