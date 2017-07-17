Fitch повысило рейтинг ММК до уровня "BBВ-"Сегодня в 13:02
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С "ВВ+".
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") ММК до уровня "ВВВ-" с "ВВ+", прогноз стабильный.
Это, по мнению экспертов, отражает значительное снижение левериджа, которому помогли показатели компании и вырученные средства от продажи доли в Fortescue Metals Group (FMG) в 2016 году.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", уровень "ВВВ-" является следствием ожиданий агентства относительно того, что финансовый профиль компании останется консервативным и прогнозируемый леверидж будет в пределах параметров нового рейтинга на протяжении временного горизонта рейтинга.
Кроме того, ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" на данный момент не имеет существенных инвестпроектов. Fitch предполагает, что его капиталовложения (CAPEX) составят примерно 600 миллионов долларов США в год и будут направлены в основном на техобслуживание и проекты по повышению операционной эффективности.
По мнению Fitch, рейтинг MMK также отражает сильную позицию компании на российском рынке (70-75% продаж) как поставщика широкого ассортимента стальной продукции с высокой добавленной стоимостью. Агентство ожидает мягкое восстановление спроса на российскую сталь в среднесрочном периоде с ростом на уровне 1,5-2% в год, что должно поддерживать способность компании сохранять кредитный профиль.
В рамках базового сценария Fitch прогнозирует, что дивидендные выплаты ММК составят примерно 350-400 миллионов долларов США. После этого свободный денежный компании ожидается на уровне примерно 200-300 миллионов долларов США. Это должно способствовать дальнейшему погашению долга и росту ликвидности.
Fitch оценивает операционный профиль MMK как сильный. Ассортимент компании включает значительную долю продукции с высокой добавленной стоимостью (47% в суммарных продажах), при этом предприятие имеет сильное присутствие и долю рынка в промышленно развитых регионах России, таких как Центральный, Волжский, Уральский и Сибирский.
Агентство также рассматривает корпоративное управление ММК выше среднего уровня относительно сопоставимых российских компаний.
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