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ЕВРАЗ-НТМК повысил мощность по производству трубной заготовки17 июля в 13:47

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После техперевооружения.

15 июля в крупносортном цехе ЕВРАЗ-НТМК был запущен в эксплуатацию участок зачистки круглого проката. Техническое перевооружение, стоимость которого составила 160 миллионов рублей, позволит удвоить производственную мощность подразделения.

В торжественном мероприятии, сопряженном с празднованием Дня металлурга, приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Максим Андриасов, управляющий директор НТМК и Качканарского ГОКа Алексей Кушнарев, а также мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, передает "Уралинформбюро".

"Современная линия по обработке трубной заготовки позволит нам улучшить качество нашей продукции и полностью удовлетворить требования заказчиков", - пояснил Кушнарев.

Модернизация на предприятии продолжалась в течение года. За это время в цехе смонтировали вторую технологическую линию для обработки круглой заготовки: установлен дробеметный комплекс для полного удаления окалины, станок для зачистки дефектов и транспортная система, которая обеспечит накопление и перемещение заготовок между агрегатами. Очистку рабочего пространства от абразивной пыли обеспечивают две аспирационные установки.

"Команда хорошо справилась с проектом и впереди у нас еще много интересных инициатив", - заключил Андриасов.

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