Тюменского и сургутского вузов.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") построит новый энергообъект в Тобольске. В его возведении примут участие 20 студентов уральских вузов.

Будущие энергетики помогут в строительстве переключательного пункта 500 кВ "Тобол" в Западной Сибири. Они выполнят строительно-монтажные работы, а заодно на практике познакомятся с профессией. Трудовая смена продлится месяц, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

В студотряд вошли учащиеся 1-3 курсов Тюменского индустриального и Сургутского госуниверситетов. С первым вузом компания сотрудничает уже третий год, а студенты СурГУ впервые отправились на объекты ФСК ЕЭС.

Участники стройотряда работают по срочному трудовому договору, их обеспечили комфортными условиями проживания, питанием и спецодеждой.

После завершения трудовой смены лучшие из них пополнят кадровый резерв ФСК ЕЭС в Западной Сибири.