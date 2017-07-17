За январь-июнь 2017 года.

За 6 первых месяцев 2017 года Антипинский НПЗ - основное производственное предприятие Группы компаний "Новый Поток" - увеличил выход светлых нефтепродуктов с 1,7 до 2,1 миллиона тонн. Это почти на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, производство дизтоплива выросло до 1,2 миллиона тонн (+10%), прямогонного бензина – до 646 тысяч тонн (+12%). Более чем в три раза увеличилось производство газовой гранулированной технической серы – до 13 тысяч тонн, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

В 2017 году Антипинский НПЗ произвел 203 тысячи тонн кокса и 14 тысяч тонн сжиженных углеводородных газов.

Кроме того, предприятие дополнительно начало переработку мазута, поставляемого сторонними предприятиями. Это позволило отказаться от затратного варианта поставки нефти – железнодорожным транспортом. Таким образом, завод снизил издержки и оптимизировал производство, что сбавило общий объем перерабатываемой сырой нефти: с 3,99 до 3,64 миллионов тонн в год.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В нее в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.