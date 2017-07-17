×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


IFly возглавила список непунктуальных авиакомпанийСегодня в 15:52

  • Текст

В июне.

В июне 2017 года 327 чартерных рейсов отправились из России за рубеж с задержкой более чем на 2 часа. Всего отечественные авиакомпании в минувшем месяце совершили 3689 таких вылетов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Росавиации.

Лидером рейтинга самых непунктуальных авиакомпании стала IFly - 39 из 215 чартеров перевозчика (18,1%) поднялись в небо с опозданием. На втором месте компания "ВИМ-Авиа", задержавшая 55 из 351 вылета (15,7%). Замыкает тройку "Ямал": отложены более чем на 2 часа оказались 4 из 33 рейсов (12,1%).

Ежедневный мониторинг задержек вылетов более чем на 2 часа начался 20 июня из-за майских проблем с перевозкой пассажиров чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Мы едем в далекие края»

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×