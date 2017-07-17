В июне.

В июне 2017 года 327 чартерных рейсов отправились из России за рубеж с задержкой более чем на 2 часа. Всего отечественные авиакомпании в минувшем месяце совершили 3689 таких вылетов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Росавиации.

Лидером рейтинга самых непунктуальных авиакомпании стала IFly - 39 из 215 чартеров перевозчика (18,1%) поднялись в небо с опозданием. На втором месте компания "ВИМ-Авиа", задержавшая 55 из 351 вылета (15,7%). Замыкает тройку "Ямал": отложены более чем на 2 часа оказались 4 из 33 рейсов (12,1%).

Ежедневный мониторинг задержек вылетов более чем на 2 часа начался 20 июня из-за майских проблем с перевозкой пассажиров чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа".