×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские власти поддержат исламский бизнесСегодня в 16:49

  • Текст

В регионе.

В Свердловской области появится представительство Международной ассоциации исламского бизнеса. Аспекты совместной работы обсудили заместитель губернатора региона Азат Салихов и президент Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) Марат Кабаев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Ассоциация была создана в начале 2016 года. Она призвана объединить предпринимателей для ведения бизнеса, основанного, в том числе, на духовных ценностях ислама. В настоящее время представительства МАИБ есть во многих регионах России, в ряде стран СНГ, а также Турции и Саудовской Аравии. Ассоциация сотрудничает с 57 государствами, в планах – укрепление связей с Францией, Бельгией, Австрией и другими странами.

"Ассоциация объединяет представителей бизнеса по многим направлениям: экология, строительство, сельское хозяйство, работа с молодежью. Поэтому мы бы хотели участвовать в решении вопросов, чтобы наша ассоциация была полезна Свердловской области", – заявил отец олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и экс-депутат Госдумы РФ Марат Кабаев.

В свою очередь, Азат Салихов подчеркнул, что на Среднем Урале в мире и дружбе проживает около 160 национальностей, и выразил надежду, что у гостей появится возможность поработать в регионе и познакомиться с ним поближе.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×