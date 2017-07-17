В регионе.

В Свердловской области появится представительство Международной ассоциации исламского бизнеса. Аспекты совместной работы обсудили заместитель губернатора региона Азат Салихов и президент Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) Марат Кабаев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Ассоциация была создана в начале 2016 года. Она призвана объединить предпринимателей для ведения бизнеса, основанного, в том числе, на духовных ценностях ислама. В настоящее время представительства МАИБ есть во многих регионах России, в ряде стран СНГ, а также Турции и Саудовской Аравии. Ассоциация сотрудничает с 57 государствами, в планах – укрепление связей с Францией, Бельгией, Австрией и другими странами.

"Ассоциация объединяет представителей бизнеса по многим направлениям: экология, строительство, сельское хозяйство, работа с молодежью. Поэтому мы бы хотели участвовать в решении вопросов, чтобы наша ассоциация была полезна Свердловской области", – заявил отец олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и экс-депутат Госдумы РФ Марат Кабаев.

В свою очередь, Азат Салихов подчеркнул, что на Среднем Урале в мире и дружбе проживает около 160 национальностей, и выразил надежду, что у гостей появится возможность поработать в регионе и познакомиться с ним поближе.