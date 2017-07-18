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Минтруд предложил добавить 420 рублей к прожиточному минимумуСегодня в 08:41

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Из-за роста цен на еду.

Минтруд РФ подготовил проект ФЗ о размере прожиточного минимума во 2 квартале 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, "минималка" на душу населения составит 10 329 рублей, для трудоспособного населения - 11 163 рублей, для пенсионеров - 8506 рублей, а для детей - 10 160 рублей.

Стоит отметить, что в 1 квартале 2017 года прожиточный минимум был утвержден правительством РФ на уровне 9909 рублей. В пояснительной записке к новому документу отмечается, что повышение в 420 рублей обусловлено ростом цен на продукты питания.

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